З Тернополя примусово видворили 46-річного жителя Азербайджану

“У рамках системної роботи, спрямованої на протидію незаконній міграції, посадові особи Управління Державної міграційної служби у Тернопільській області забезпечили виконання рішення про примусове видворення за межі України громадянина Азербайджану. 46-річного іноземця виявили в обласному центрі. Під час перевірки документів з’ясувалося, що він незаконно перебував на території України, порушуючи вимоги чинного міграційного законодавства. Днями міграційники супроводили іноземця до пункту пропуску через державний кордон для виїзду з України” , – пишуть у міграційній службі Тернопільщини.