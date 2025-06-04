У травні поліцейські виявили 238 нетверезих водіїв на дорогах Тернопільщини

Водночас упродовж минулого місяця співробітники поліції області зафіксували 11 233 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

За даними управління превентивної діяльності ГУНП в області, найпоширенішими порушеннями стали: перевищення швидкості, керування автомобілями без документів або у стані сп’яніння, а також ігнорування дорожніх знаків, розмітки та правил обгону.

На Тернопільщині у травні зареєстровано 388 дорожньо-транспортних пригод, із яких 107 — з потерпілими. У п’яти аваріях водії перебували за кермом у нетверезому стані.

Серед основних причин ДТП:

– перевищення швидкості — 75 випадків (18 осіб травмовано, 2 загинули);

– недотримання безпечної дистанції — 28 випадків (8 травмованих);

– порушення правил маневрування під час руху заднім ходом — 25 випадків.

Також зареєстровано 10 ДТП за участі пішоходів, унаслідок яких загинули 3 особи, ще 8 — отримали травми.

Упродовж травня поліцейські склали 238 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Нагадуємо про відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’яніння:

– за перше порушення — штраф 17 000 гривень та позбавлення права керування на 1 рік;

– за повторне порушення протягом року — штраф 34 000 гривень і позбавлення водійських прав на 3 роки;

– за третє порушення протягом року — штраф 51 000 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на 10 років.