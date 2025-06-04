У Тернополі допомогу на лікування зможуть отримати військові, поранені до повномасштабного вторгнення

У Тернопільській громаді розширили перелік військовослужбовців, які можуть отримати одноразову грошову допомогу на лікування або реабілітацію.

Відтепер таку підтримку зможуть отримати й ті, хто отримав поранення (контузії, травми, каліцтва) або захворювання, пов’язані із захистом Батьківщини, виконанням обов’язків військової служби чи проходженням військової служби до початку повномасштабного вторгнення.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради в межах реалізації Програми «Обороноздатність на 2025 рік». Його мета – посилити соціальний захист військових, які брали участь у бойових діях, зокрема під час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також під час стримування збройної агресії в Донецькій і Луганській областях.

Право на допомогу відтепер мають військові, які:

брали участь у бойових діях до 2022 року;

отримали поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби;

потребують лікування або реабілітації після 1 січня 2025 року.

Сума одноразової допомоги – 15 000 грн.

Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та комплект документів до відділу звернень Тернопільської міської ради. Адреса: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх).