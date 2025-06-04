Шахрайство під виглядом онлайн-заробітку: тернополянка втратила понад 22 тисячі гривень

Жінці зателефонувала незнайомка, яка представилася менеджером інтернет-магазину. Вона запропонувала нібито просту роботу онлайн: ставити вподобайки, ділитися відео та підписуватись на канали в одній із соціальних мереж. Потерпіла зацікавилася і вирішила спробувати.

Спочатку все виглядало правдоподібно: вона виконувала завдання й отримувала позитивні відгуки від так званої менеджерки. Аж раптом їй запропонували «покращити заробіток» – мовляв, потрібно лише внести невеликі суми грошей для того, щоб активувати функцію подвоєння доходу або забезпечити стабільний грошовий потік.

Жінка кілька разів переказувала кошти – загалом понад 22 000 гривень. Та обіцяного заробітку вона так і не побачила. Зв’язок з «роботодавицею» обірвався, а усі спроби дізнатися щось про компанію виявилися марними. Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулася за допомогою до правоохоронців.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції розпочали розслідування за фактом шахрайства відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Пам’ятайте: легальний роботодавець не вимагає попередніх платежів, а заробіток у соцмережах не потребує «активаційних внесків».

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.