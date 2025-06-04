Осередок безпеки: на Тернопільщині почала функціонувати 58-ма поліцейська станція

У селі Колодне Збаразької міської громади розпочала роботу нова поліцейська станція, відкрита у межах проєкту «Поліцейський офіцер громади». Відтепер мешканці зможуть розраховувати на постійну присутність шерифа, оперативне реагування на звернення та підтримку у будь-яких ситуаціях.

«Ми живемо в час війни, яка стосується кожного. Хтось на фронті боронить державу, хтось – на службі у тилу. Але саме поліцейські офіцери громади – це обличчя поліції в кожному селі, кожній громаді. Вони – порадники, помічники, ті, хто ближче до людей», – наголосив під час відкриття станції начальник відділення поліції №4 (м. Збараж) Віталій Присяжнюк.

Окрім виконання звичних завдань, офіцери отримали ще одну важливу місію – підтримку родин загиблих та зниклих безвісти воїнів, а також ветеранів, які втратили здоров’я, захищаючи Україну.

Збаразький міський голова Роман Полікровський подякував усім, хто сьогодні боронить українську землю, і наголосив, що передусім слід віддати велику шану загиблим Героям. Саме завдяки їхній жертовності ми маємо змогу жити, навчатися та працювати.

Місцева громада подбала про належне службове приміщення для поліцейської станції. Воно облаштоване відповідно до потреб щоденної роботи шерифа. У розпорядженні поліцейського є службовий автомобіль.

Староста Збаразької міської громади Ігор Горбоніс підкреслив ефективність впровадження проєкту: «Реалізація безпекового осередку «Поліцейський офіцер громади» дає позитивні результати. Шерифи – це ті, хто першими приходять на допомогу, забезпечують безпеку і спокій кожного жителя».

Поліцейський офіцер громади Михайло Сівак обслуговує 8 населених пунктів, а це – близько 7,5 тисяч осіб. Щоб стати шерифом, він успішно пройшов конкурсний відбір і спеціальне навчання.

«Моя мета – зменшити рівень злочинності, зміцнити довіру до поліції та забезпечити порядок у кожному селі. Ми активно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, оперативно обмінюємося інформацією. Я тут, щоб захищати і допомагати», – зазначив поліцейський.

Відкриття нової поліцейської станції – це ще один крок до безпечного середовища, де кожен мешканець громади почуватиметься захищеним. Впровадження цього безпекового проєкту триватиме й надалі.

