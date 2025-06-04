Мешканці пошкоджених під час ракетної атаки будинків у Тернополі отримають грошову допомогу від міської ради

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про виділення коштів Тернопільською міською радою для надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громади, чиї квартири були пошкоджені внаслідок ракетної атаки російської федерації. Це рішення ухвалене з метою надання додаткових, окрім передбачених законодавством, гарантій соціального захисту жителів громади.

Допомога буде надана в залежності від ступеня руйнувань:

20 000 грн. власникам квартир по вулицях Якима Яреми 9, 9-А, Текстильній 38, Лозовецькій 44, 98;

10 000 грн власникам квартир по вулиці Текстильній 24-А, 24-Г, 24-Е, 34-А;

5 000 грн власникам квартир по вулицях Героїв Чорнобиля 3, Текстильній 30-А, Якима Яреми 8, 12, 16, Леся Курбаса 5, 6, Юрія Іллєнка З-А, 3-В, Володимира Великого 7, 17 та Київській, 6.

Для отримання допомоги власникам пошкоджених квартир необхідно до 1 серпня 2025 року звернутися у відділ звернень Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6) із заявою на ім’я міського голови із долученням необхідних документів, а саме:

копії акту комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації;

копії документа, що посвідчує право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

копії паспорта громадянина України;

копії реєстраційного номера облікової картки платника податків;

номера особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Нагадуємо, що компенсацію за пошкоджене або знищене нерухоме майно житлового призначення виплачує держава в рамках програми «єВідновлення». Подати заявку на компенсацію можна онлайн через портал державних послуг «Дія», а також особисто через Центр надання адміністративних послуг або нотаріуса. Водночас міська рада надає додаткову фінансову підтримку шляхом виділення коштів для оперативної допомоги постраждалим.