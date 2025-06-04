Акція «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево» спрямована на допомогу українським захисникам

Ініціативи «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево», що проводяться у Тернополі, мають виключно благодійну мету – збір добровільних внесків на підтримку Збройних Сил України, а саме — закупівлю FPV-дронів для бойових підрозділів.

За благодійні внески – дрони для ЗСУ

У межах акції всі зібрані кошти спрямовуються виключно на допомогу українським захисникам. Завдяки активній участі громадян та бізнесу вже вдалося придбати 379 FPV-дронів, із яких 196 одиниць передано військовим у 2024 році та ще 183 дрони будуть передані влітку 2025 року.

Кожен внесок — це реальний внесок у посилення обороноздатності країни.

Озеленення міста — за кошти бюджету

Посадка дерев у межах акції відбувається за кошти міського бюджету, в рамках Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024–2027 роки, затвердженої рішенням міської ради.

Нові дерева з’являються на ключових вулицях Тернополя, серед яких: Коперника, Руська, Словацького, Шевченка, Грушевського, Чорновола, Сліпого, Сагайдачного, а також на дамбі Тернопільського ставу та інших локаціях.

До озеленення підходять комплексно: саджанці обирають з урахуванням ландшафтного дизайну, кліматичних умов і потреб конкретної території. Серед висаджених порід — катальпа, липа, клен, слива Піссарда та тюльпанове дерево.

Як працює механізм внесків

Внески, які надають учасники акції, є добровільними пожертвами, а не оплатою за посадку дерева. Підтримати ініціативу можуть як окремі громадяни, так і компанії, що прагнуть зробити внесок у спільну справу.

Сума внеску може варіюватися залежно від обраної локації, оскільки на різних ділянках потрібен різний обсяг підготовчих робіт — це може бути видалення старих пнів, доставка родючого ґрунту, викопування посадкових ям, вирівнювання території тощо.

Кожне дерево — символ вдячності

Акція «Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево» — це приклад того, як добра справа може мати подвійну силу. Адже мешканці не лише допомагають армії, а й залишають слід у місті — зелене дерево, що символізує вдячність, надію та віру у мирне майбутнє України.