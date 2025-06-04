На Тернопільщині завершили ремонтні роботи на автошляху Галич – Підгайці – Сатанів

На Тернопільщині завершили роботи на автошляху Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів в межах Монастириської територіальної громади.

Про це розповіли у державному агенстві відновлення.

“Від кордону з Івано-Франківською областю в напрямку села Підлісне підрядна організація ліквідувала просадки, колійність, вибоїни та деформації покриття гарячим асфальтобетоном, виконала влаштування карт та ліквідацію ямковості струменевим методом. Співпраця із ТГ дозволяє проводити більше робіт на державних дорогах області в умовах обмеженого фінансування експлуатаційного утримання. Завдяки інструменту співфінансування з державного та місцевого бюджету можемо терміново провести ремонт зношеного покриття чи інфраструктури”, – йдеться у дописі держагенства.

В перспективі співпраця із Заліщицькою, Шумською, Лановецькою, Теребовлянською, Беликоберезовицькою, Гримайлівською, Бучацькою, Копичинецькою та Хоростківською територіальними громадами.