У Тернополі представили нового очільника ДСНС області

Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Як зазначається, т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області призначили полковника служби цивільного захисту Ігоря Михальчука.

Під час представлення заступник Голови ДСНС України Олексій Мігрін побажав новому очільнику успіхів у виконанні службових завдань, витримки та професійної наполегливості.

Додамо, що Ігор Михальчук народився 26 травня 1972 року в м. Рівне

У 1993 році закінчив Черкаське пожежно-технічне училище МВС України, а у 2004 році – Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України.

З лютого 2013 року по 1 червня 2025 року займав посаду заступника начальника Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

Загалом має понад 30 років досвіду служби в ДСНС.