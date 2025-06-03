Смертельна автопригода у Тернополі: причини нещастя встановлюють слідчі поліції

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими 2 червня о 9:30 на спецлінію поліції повідомив перехожий. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

У ході перевірки стало відомо, що на вулиці О’їзна водій автомобіля Citroen C4 допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу в межах регульованого світлофором пішохідного переходу.

Потерпілий – 32-річний житель Борщівської громади. Його з численними тілесними ушкодженнями ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.

У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.