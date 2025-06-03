Сергій Надал під час ранкового об’їзду оглянув стан виконання ремонтних робіт на вул. Братів Бойчуків, 3

Цими днями працівники підрядної організації завершили ремонт прибудинкової території на вул. Братів Бойчуків, 3 у Тернополі. Під час ранкового об’їзду міста міський голова Сергій Надал оглянув стан виконання робіт на цьому об’єкті та поспілкувався з жителями будинку.

«Незважаючи на складну ситуацію в країні, існує потреба у проведенні ремонтів доріг та прибудинкових територій. Звісно, ми не можемо оновити всі двори одночасно, адже значна частина коштів спрямовується передусім на підтримку Збройних Сил України. Проте є двори, які перебувають у критичному стані. Є й такі, де проживають наші захисники, які повернулися з війни й потребують безбар’єрного простору. Саме такі об’єкти ремонтуються в першу чергу, – зазначив Сергій Надал. – Наразі ми перебуваємо за адресою вул. Братів Бойчуків, 3, де завершено ремонт двору, проїжджої частини та пішохідної ділянки».

У дворі будинку здійснили фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття проїзду, влаштували корито проїзду, встановили нові бордюри, облаштували основу проїзду, після чого вклали новий шар асфальтобетонного покриття. Тротуари у дворі вкладено фігурними елементами мощення з пониженими бордюрами.