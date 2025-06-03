Сергій Надал передав військовим 50 FPV квадрокоптерів на понад 400 тисяч гривень

Міський голова Тернополя Сергій Надал передав чергову партію сучасного обладнання для потреб українських військових, що боронять нашу державу на передовій.

Зокрема, від Тернопільської міської ради 105-та окрема бригада територіальної оборони отримала 50 квадрокоптерів FPV «GERTROFLY7» 5.8G на загальну суму 435 000 грн.

«Ці бойові пташки є необхідними не тільки для того, щоб нищити противника, а й для того, щоб забезпечувати захист наших військових. Нехай добре служать і наближають нашу перемогу» – зазначив Сергій Надал під час передачі техніки.