Освітні зміни з нового навчального року: головне для школярів і вчителів

Міністерство освіти і науки України готує низку важливих змін, які вже з вересня 2025 року суттєво вплинуть на якість освіти в країні.

Про це розповіли під час брифінгу в МОН.

Ці нововведення стосуються як підвищення кваліфікації вчителів, так і оновлення навчальних програм та покращення умов у школах.

Професійний розвиток вчителів: гроші «ходитимуть за педагогом»

Одним із ключових проєктів є оновлення системи професійного розвитку педагогів. Міністерство планує запустити програму, за якою вчителі отримуватимуть фінансування, яким зможуть розпоряджатися самостійно для підвищення своєї кваліфікації. Запуск цієї ініціативи очікується вже восени. Деталі про механізм роботи програми та розмір фінансування будуть оприлюднені пізніше.

Оновлення навчальних програм: міждисциплінарний підхід

З вересня 2025 року в 5-6 класах почнеться пілотне впровадження нових навчальних програм у трьох ключових галузях — природничій, мистецькій та технологічній. Це частина освітньої політики «Освіта для життя», спрямованої на інтеграцію знань і навичок із різних сфер для більш комплексного навчання дітей.

Модернізація системи підручникотворення

Міністерство також працює над вдосконаленням процесу створення підручників. Плани включають перегляд підходів до написання та апробації матеріалів, співпрацю з авторами, експертизу та проведення конкурсів. Ці зміни наразі перебувають на стадії громадського обговорення.

Пілотний проєкт профілізації старшої школи

Ще одна важлива ініціатива — запуск профілізації для учнів старших класів. У 30 ліцеях країни зокрема у Житомирському ліцеї №12 ім. С. Ковальчука цього року для 10 класу будуть відкриті профілі з філології, політології та біотехнологій. До 2027 року ліцей планує повністю перейти на роботу з 10-12 класами, припинивши набір початкової школи.

Програма «Школа офлайн 3.0»: безпечна і комфортна освіта

Окремий акцент у новому навчальному році буде зроблено на покращення умов навчання. До кінця 2025 року планується завершити будівництво понад 180 об’єктів шкільної інфраструктури, що забезпечить очне або змішане навчання для близько 150 тисяч учнів, які наразі змушені навчатися дистанційно через відсутність безпечних умов.