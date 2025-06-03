Допомога ЗСУ: у травні Тернопіль придбав для захисників обладнання на понад 12 000 000 гривень

Тернопільська міська рада продовжує надавати підтримку українським військовим, забезпечуючи їх технікою, надаючи фінансову допомогу та соціальні виплати.

Зокрема, у травні цього року для потреб Збройних сил України місто придбало техніки на понад 12,2 млн грн, зокрема квадрокоптерів та дронів придбано на суму понад 7,6 млн грн (244 шт), РЕБів – на понад 1,5 млн грн, зарядні станції – на понад 300 тис.грн, генераторів на понад 500 тис.грн тощо. Ще понад три мільйони гривень спрямовано безпосередньо на рахунки військових частин.

Окрім цього, від початку війни захисники та їхні родини отримують різноманітну соціальну підтримку від Тернополя:

· Захисники отримали по 10 000 гривень на придбання спорядження та технічних засобів на загальну суму понад 52 млн грн;

· Поранені захисники отримали допомогу на лікування та реабілітацію на суму понад 6 млн грн;

· Захисникам з інвалідністю І та ІІ групи, а також членам родин загиблих і зниклих безвісти військових надано матеріальну допомогу на суму понад 5 млн грн.