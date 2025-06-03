Безпечний відпочинок: поліцейські нагадують школярам правила безпеки

Літні канікули – час пригод, відпочинку та нових вражень. Але водночас – це період, коли діти часто залишаються без постійного нагляду дорослих. Саме тому офіцери служби освітньої безпеки Тернопільщини зустрілися з учнями Козівського ліцею №1, щоб поговорити про головне – як провести канікули цікаво, активно та безпечно.

Інспектор служби освітньої безпеки Галина Шикула розповідає, що з перших днів роботи вдалося налагодити довірливі стосунки як з учнями, так і з педагогічним колективом.

«Мені приємно бути тут, адже моя головна мета – забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу», – наголосила вона.

Під час зустрічі школярам нагадали основні правила поведінки на воді. Адже навіть звичайний ставок може бути небезпечним, якщо нехтувати обережністю. Обговорили й основи пожежної безпеки – влітку достатньо однієї іскри, аби сталася трагедія.

Окрему увагу приділили темі вибухонебезпечних предметів. Війна залишає не лише зруйновані будівлі, а й смертельні «подарунки» – боєприпаси, міни, уламки. Поліцейські пояснили учням, як розпізнати підозрілу річ та що робити у разі її виявлення. «Не чіпай, відійди, повідом дорослих» – ці прості правила можуть врятувати.

Не забули й про безпеку на дорозі. Світлофор, велосипед, пішохідний перехід – здається, все знайоме з дитинства. Але знати – не означає дотримуватись. Тож дітям наголосили: дотримання правил дорожнього руху – важливі.

Завершення заняття було теплим та радісним – кожна дитина отримала невеликий подарунок від поліцейських. Але найцінніше – знання, які допоможуть провести літо безпечно й повернутися до школи здоровими та усміхненими.

«Ми постійно залучаємо нашу поліцейську до профілактичної роботи з учнями. Її присутність суттєво нам допомагає. Найголовніше, що діти їй довіряють. Вона змогла знайти спільну мову з молодшими, і зі старшокласниками», – зазначила вчитель початкових класів Козівського ліцею №1 Софія Мойсей.

Поліція – поруч, щоб захистити, допомогти та попередити.