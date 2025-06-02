«Нова пошта» вводить обмеження для незареєстрованих продавців

З 2 червня 2025 року «Нова пошта» та її платіжний сервіс NovaPay змінюють правила для фізичних осіб, які часто користуються післяплатою.

Про це повідомили на сайті NovaPay.

Тепер, якщо ви не зареєстровані як ФОП, ви зможете надсилати не більше 5 посилок на місяць з післяплатою. Загальна сума таких відправлень не має перевищувати 30 000 грн.

Ці обмеження ввели через посилення контролю з боку податкових органів. Якщо система побачить, що ви ведете бізнес, але не зареєстровані офіційно, то вас можуть попросити пояснити джерело доходів. У разі відсутності відповіді рахунок можуть тимчасово заблокувати.

Щоб працювати без обмежень, «Нова пошта» радить зареєструватися як ФОП і підключити послугу «Контроль-Оплати».

Також для кожного користувача можуть встановлювати індивідуальні ліміти — їх можна побачити в застосунку NovaPay (розділ «Ліміти»).

Коротко про інші обмеження:

максимальна сума однієї оплати — 29 999 грн;

загальна сума по одній картці за місяць — 249 999 грн;

не більше 50 переказів на день і 500 на місяць з однієї картки.

Щоб уникнути проблем — краще працювати офіційно.