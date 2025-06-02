Міський голова Сергій Надал привітав ТНТУ імені Івана Пулюя з 65-річчям від дня заснування

Цьогоріч Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя відзначає своє 65-річчя. З нагоди ювілейної дати міський голова Сергій Надал привітав студентів, викладачів та керівництво закладу і вручив їм подяки, почесні відзнаки і нагородні знаки.

«Ваш університет має потужну історію. За 65 років змінювалися технології, зростали виклики, але незмінною залишалася головна мета – готувати фахівців, які розв’язують реальні проблеми людей. Бути технічним університетом сьогодні означає готувати тих, хто відбудовуватиме Україну, створюватиме технології для її незалежності, – зазначив Сергій Надал. – Дякую всім, хто поєднує служіння науці зі служінням Україні. Бажаю вам натхнення, нових відкриттів і якнайшвидшої перемоги України».