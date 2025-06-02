Депутат з Тернопільщини намагався підкупити прикордонника на Львівщині

Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок депутату Чортківської районної ради Василю Охоті, який намагався підкупити прикордонника. Його покарали штрафом у 17 тис. грн, а сам хабар вилучили у дохід держави.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився на початку травня 2025 року у пункті пропуску «Краківець-Корчова», що у Львівській області на кордоні з Польщею. Депутат Чортківської районної ради, що на Тернопільщині, пропонував прикордоннику 300 доларів хабаря за безперешкодний перетин кордону.

Прикордонник відмовився від хабаря і щодо депутата порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 ККУ. Із порталу «Судова влада», відомо, що йдеться про Василя Охоту. На сайті Чортківської районної ради вказано, що йому 62 роки, він є безпартійним, але обирався від «Європейської солідарності».

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Цю справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив усі матеріали та визнав Василя Охоту винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу, 300 доларів хабаря конфіскують у дохід держави. На вирок суду ще можна подати апеляцію.