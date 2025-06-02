Чотири автопригоди 1 червня трапилося на дорогах Тернопільщини

П’ятеро людей отримали травми, а один чоловік загинув у результаті дорожньо-транспортних пригод. Лише за добу 1 червня працівники поліції зареєстрували на дорогах Тернопільської області 5 аварій.

До лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила після автотрощі двох жителів Чортківського району. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що в селі Пеньки водій автомобіля Кіа допустив зіткнення із мотоциклом Suzuki Bandit. У результаті удару 22-річного водія мототранспорту госпіталізували, а пасажиру лікарі надали меддопомогу.

Від отриманих травм на місці аварії помер житель Лопушненської сільської громади 1955 року народження. Нещастя трапилося у селі Башуки о 13:15. Чоловік, керуючи велосипедом, впав з транспортного засобу та отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

О 17:00 між селами Озеряни та Козаччина під час обгону відбулося зіткнення між мотоциклом HONDA CBR-600F та ВАЗ-2107. До лікарні з численними переломами та іншими ушкодженнями потрапив водій мототранспорту – 25-річний житель Чортківського району та пасажирка з авто.

Госпіталізували до лікарні того ж вечора ще одного мотоцикліста. Житель Підволочиської громади, в селі Кам’янки, керуючи мотоциклом TEKKEN-250, не впорався з керуванням та перекинувся. Водія госпіталізували.

У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції з’ясовують деталі автопригод.