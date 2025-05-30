Внаслідок обміну “1000” на “1000” до рідного дому на Збаражчину повернулися двоє захисників

Про це розповів голова Збаразької громади Роман Полікровський.

“Надзвичайно радісна звістка надійшла до нашої громади. В результаті третього етапу обміну у форматі “1000 на 1000″, який тривав 23-25 травня, з російського полону до рідних домівок у Збараж та Кретівці повертаються двоє наших захисників – 31-річний Тарас Курляк та 55-річний Володимир Гонта. Дякуємо команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, усім, хто невтомно працював над тим, щоб обмін відбувся. Бажаємо нашим землякам успішно пройти період реабілітації, відновити втрачені сили, набратись енергії та життєвої наснаги”, – наголосив Роман Полікровський.