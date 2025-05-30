У Тернополі змінять номери тролейбусів і автобусів: вводять єдину систему нумерації

У Тернополі впроваджують оновлену транспортну мережу, яка передбачає зміну нумерації автобусних і тролейбусних маршрутів. Тепер автобуси та тролейбуси більше не матимуть однакових номерів, що запобігатиме плутанині між маршрутами та створить можливість гнучкої заміни транспорту в екстрених ситуаціях.

Так, наразі в місті одночасно курсують маршрути з однаковими номерами, наприклад, автобус №8 і тролейбус №8. Це спричиняє незручності для пасажирів, особливо гостей міста, і ускладнює заміну одного виду транспорту іншим.

Тепер запроваджується наскрізна (єдина) нумерація, яка вже давно є стандартом у європейських містах. Вона дозволить:

усунути дублювання номерів;

підвищити зручність для пасажирів;

оперативно замінювати автобуси тролейбусами і навпаки, без зайвої плутанини.

Як зміняться назви тролейбусів:

№1 стане №4,

№11 стане №6.

Як зміняться назви автобусів:

№1А стане №1,

№3 стане №30,

№4 стане №24,

№5 стане №50,

№6 стане №26,

№6А стане №26А,

№8 стане №28,

№9 стане №49.

Оновлену маршрутну мережу заплановано запустити 25 червня.