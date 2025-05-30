У Тернополі з’являться нові чотири автобусні маршрути

У Тернополі оновлюють маршрутну мережу громадського транспорту. Так, в місті з’являться чотири нові маршрути – №25, №39, №40 та №42.

Зміни маршрутизації спрямовані на покращення сполучення між окремими районами міста, зокрема «Північним» районом, вулицею Київською, Текстильною, а також на оптимізацію сполучення зі «Східним» масивом та міським кладовищем.

Автобус №25 «Золотогірська – С. Бандери – Злуки»

Новий маршрут проходитиме реверсом з автобусом №15 – назустріч один одному між масивами «Сонячним» та «Східним». Мета – пряме сполучення вул. Золотогірської з просп. Степана Бандери, а також додаткове сполучення просп. Степана Бандери з просп. Злуки.

Автобус №39 «Мікрорайон «Північний» – ринок»

Проходження – Київська (мікрорайон «Північний»), Мирона Тарнавського, Злуки, Збаразька, Соломії Крушельницької, Замкова, Руська, Князя Василя Костянтина Острозького, Андрея Шептицького, розворот кільце на Андрея Шептицького, Торговиця, Князя Василя Костянтина Острозького, Миколи Пирогова, Миколи Гоголя, Богдана Хмельницького, Збаразька, Злуки, Мирона Тарнавського, вул. Київська (мікрорайон «Північний»). Мета – сполучення мікрорайону «Північний» з центральною частиною міста, ринком та автовокзалом.

Автобус №40 «Центр – міське кладовище (с. Підгороднє)»

Проходження – міське кладовище (с. Підгороднє), Сергія Короля, Івана Мазепи, Руська, Князя Василя Костянтина Острозького, Тараса Шевченка, Руська, Івана Мазепи, Сергія Короля, міське кладовище (с. Підгороднє). Мета – забезпечення уніфікованого сполучення з міським кладовищем в с. Підгороднє, з рівномірними відправками від зупинки «Кооперативний коледж» та від кладовища.

Автобус №42 «Вул. Тролейбусна – центр – вул. Весела»

Проходження – Володимира Лучаковського, Тролейбусна, Сергія Короля, Максима Кривоноса, Володимира Винниченка, Миколи Карпенка, Миру, Дружби, Руська, Степана Бандери, Романа Шухевича, Весела, Галицька, Соломії Крушельницької, Замкова, Руська, Івана Мазепи, Сергія Короля, Володимира Лучаковського. Мета – сполучення району лікарні №3 з вулицями Максима Кривоноса, Володимира Винниченка, Миколи Карпенка, а також мікрорайону «Дружба» та Центру з управлінням соціального захисту, Пенсійним фондом.

Оновлену маршрутну мережу планують запустити 25 червня.