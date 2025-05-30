У Тернополі тривають роботи з поточного ремонту доріг та благоустрою територій

У місті проводяться ремонти дорожнього покриття на вулицях, прибудинкових територіях та міжквартальних проїздах. Разом із цим оновлюються елементи благоустрою: ремонтуються тротуари, пішохідні доріжки та створюються безбар’єрні зони.

Наразі роботи тривають на вул. Івана Мазепи, де підрядники влаштовують верхній шар асфальтобетонного покриття. На вул. Збаразькій триває нарощення горловин колодязів дощової каналізації.

У межах створення безбар’єрного простору тривають роботи з оновлення тротуарів та пішохідних зон. На перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола – Миколая Коперника – Івана Франка проводиться пониження пішохідних переходів, наразі там триває влаштування бордюрів та піщано – щебеневої основи. Також на вул. Торговиці, для організації безбар’єрного простору, триває влаштування піщано – щебеневої основи та мощення фігурних елементів.

Окрім того, оновлюються ділянки у житлових зонах. У дворі просп. Степана Бандери, 80 працівники підрядних організацій проводять мощення тротуарів фігурними елементами, а у дворі на вул. Текстильній, 10 – демонтовано асфальтобетонне покриття проїзду та розпочато встановлення бордюрів. На вул. Мирона Тарнавського, 14 триває облаштування пішохідної доріжки.

Також завершено ремонт на вулиці Галицькій. Ця ділянка повністю відкрита для проїзду, що дає змогу розвантажити вулицю Збаразьку, де в години пік утворюються затори в обох напрямках.