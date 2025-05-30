У тернопільській школі №29 зібрали більше 60 тис. грн для ЗСУ

У Тернопільській спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів №29 відбувся солодкий благодійний ярмарок, аби підтримати наших захисників на передовій.

Благодійна ініціатива об’єднала учнів, батьків і педагогів. Завдяки небайдужості шкільної родини вдалося зібрати 41 тисячу гривень, які вже передано військовослужбовцям 85-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони для придбання засобу радіоелектронної розвідки. Цей пристрій допоможе нашим воїнам у виконанні бойових завдань.

Ще 20 тисяч гривень долучено до закупівлі квадроцикла для 78-ї окремої десантно-штурмової роти «Герць», що є вкрай необхідним для евакуації поранених бійців. Також колектив школи передав захисникам засоби гігієни та смаколики, зібрані під час акції «Підтримай Героя».