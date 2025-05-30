У Гусятині донька систематично знущається над матір’ю

Цього року поліцейські двічі складали на жінку адміністративні протоколи за вчинення насильства щодо матері (ст. 173-2 КУпАП) та виносили термінові заборонні приписи. Тепер щодо неї розпочато кримінальне провадження.

До співробітників відділення поліції №3 м. Гусятин надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Гримайлівської громади про те, що її донька влаштувала сварку, погрожує їй розправою та виганяє з дому.

Прибувши на місце події, правоохоронці провели профілактичну бесіду з домашньою кривдницею. Як з’ясувалося, родичі проживають в одному будинку і донька систематично ображає матір-пенсіонерку. Поліцейські раніше притягували її до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та до кримінальної — за нанесення легких тілесних ушкоджень родичці.

Тепер щодо фігурантки слідчі поліції знову розпочали кримінальне провадження — цього разу за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення їй підозри.

Не приховувати факти домашнього насильства і не терпіти його — перший важливий крок до припинення цього явища.

Поліцейські нагадують: окрім дзвінка на спецлінію «102», постраждалі можуть звертатися до спеціалізованих служб та організацій, які надають підтримку:

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації — 0 800 500 335 (з мобільного та стаціонарного) або 116 123 (з мобільного).

Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознаками статі та насильства стосовно дітей — 15-47.

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги (за підтримки UNFPA): rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada.