У 30-ти школах Тернополя встановлять системи пожежної сигналізації

Тридцять закладів середньої освіти у Тернополі облаштують системами пожежної сигналізації. Відповідне рішення про виділення коштів ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради в межах реалізації публічного інвестиційного проєкту на створення безпечних умов у школах.
Встановлення обладнання профінансують за принципом співфінансування: 50% коштів буде виділено з державного бюджету, ще 50% – з місцевого. Загальний обсяг фінансування складає понад 31 мільйон гривень. Такі заходи є частиною комплексної стратегії з безпеки у школах міста.
Серед закладів, де вже найближчим часом планують встановлення систем:
Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Івана Франка;
ТНВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів-правовий ліцей №2»;
ТСШ І–ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №4;
ТСШ І–ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов;
ТНВК «Школа-ліцей №6» ім. Назарія Яремчука;
ТСШ І–ІІІ ступенів №7;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №8;
ТНВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів- економічний ліцей № 9 імені Іванни Блажкевич» ;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №10;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №11;
ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №14 імені Богдана Лепкого;
ТНВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів- медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» ;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького;
ТСШ І–ІІІ ступенів №17 з поглибленим вивченням іноземних мов;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №18;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №19;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №20 імені Руслана Муляра;
Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №22;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №23;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №24;
Тернопільський академічний ліцей «Генезис»;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №27 імені Віктора Гурняка;
ТЗОШ І–ІІІ ступенів №28;
ТСШ І–ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов;
Тернопільський класичний ліцей.
Безпека учнів та працівників навчальних закладів – один із пріоритетів міської влади. Облаштування сучасної системи пожежної сигналізації дозволить оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та підвищити рівень захищеності освітнього середовища.