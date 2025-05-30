На Тернопільщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських

Окрім адміністративної відповідальності, 42-річному фігуранту тепер загрожує ще й кримінальна – до 4 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Під час патрулювання території обслуговування у нічний час працівники СРПП відділення поліції №4 (м. Збараж) зупинили автомобіль в одному з сіл Збаразької міської громади. За кермом перебував 42-річний місцевий житель. У ході спілкування правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водія попередили про адміністративну відповідальність, передбачену законодавством.

Втім, чоловік намагався «вирішити питання» неправомірним способом – поклав 4000 гривень у двері службового автомобіля поліцейських.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт надання неправомірної вигоди та вилучила кошти.

За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Крім того, на порушника інспектори СРПП склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння. За вказане правопорушення чоловікові загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.