Декларування зброї – процедура добровільна, анонімна та без наслідків для тих, хто декларує

З початку кампанії з декларування зброї жителі Тернополя та області задекларували 163 одиниці зброї та понад 24 тисячі набоїв.

Це, каже начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий, важливий крок на шляху до підвищення рівня безпеки у нашому регіоні та дотримання законності. Серед задекларованого: 28 автоматів, 5 пістолетів, 32 нарізних карабіни, 1 комбінована та 97 гладкоствольних рушниць.

Кампанія з декларування дає можливість власникам зброї узаконити її зберігання та уникнути проблем із законом.

Аби задекларувати зброю, потрібно звернутися до найближчого підрозділу поліції й заповнити відповідні документи:

• Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

• Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

• Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

• Чортківське районне управління поліції (м.Чортків, вул.Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.

Будьте відповідальними та декларуйте зброю!

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/deklaruvannia-zbroi-protsedura-dobrovilna-anonimna-ta-bez-naslidkiv-dlia-tykh-khto-deklaruie