За сім років до проєкту «Поліцейський офіцер громади» приєдналася 51 громада Тернопільщини

У сьому річницю запуску проєкту «Поліцейський офіцер громади» ключі від нових службових автомобілів отримали поліцейські 10 територіальних громад Тернопільщини. Це дозволить офіцерам оперативніше реагувати на звернення громадян і забезпечить вчасне прибуття на місця подій.

Тернопільщина стала однією з перших областей України, що приєдналися до безпекової ініціативи. Сьогодні в області вже 102 поліцейські офіцери охороняють правопорядок у 51 громаді.

«Сьогодні ви, поліцейські офіцери громад, — обличчя всієї поліції. Ви знаєте людські потреби, реагуєте на звернення, запобігаєте правопорушенням, працюєте з дітьми, боретеся з домашнім насильством і є постійними партнерами для мешканців та місцевої влади. Ви робите все для того, аби зробити ввірену вам громаду безпечнішою», — зазначив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Частину автомобілів для роботи поліцейських офіцерів закупили самі територіальні громади, а іншу – передала Нацполіція як міжнародну технічну допомогу від партнерів.

Офіцери, які отримали новий транспорт, пройшли відповідне навчання за європейськими стандартами та вже приступили до виконання службових обов’язків. Їхня мобільність сприятиме створенню безпечного середовища на території обслуговування.

Реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади» на Тернопільщині триває. Найближчим часом заплановано відкриття ще чотирьох поліцейських станцій у громадах області.