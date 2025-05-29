З 29 травня буде частково перекрито рух транспорту на вулиці Руській

Від 29 травня до 27 червня частково обмежать рух транспорту на вулиці Руській. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. На даній ділянці громадський транспорт курсуватиме без змін, проте рух транспорту буде ускладнений.

Згідно з рішенням, рух буде частково перекрито на ділянці дороги по парній стороні житлової забудови від перехрестя вулиць Патріарха Йосифа Сліпого – Руська до пішохідного переходу перед перехрестям вулиць Руська – Патріарха Мстислава (біля «зеленої» церкви). Обмеження запровадженні у зв’язку з виконанням робіт з поточного ремонту.

На даній ділянці будуть встановлені дорожні знаки згідно тимчасової схеми організації дорожнього руху (додається).

Просимо водіїв враховувати зміни під час планування маршруту.