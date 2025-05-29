Військовослужбовці з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть соціальні послуги безкоштовно

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради внесено зміни до рішення виконавчого комітету від 09.12.2021 №1110 «Про звільнення від плати за надання соціальних послуг». Зокрема, рішення доповнено новими категоріями осіб, які звільняються від сплати.

Відтепер соціальні послуги з догляду вдома безкоштовно можуть отримувати військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни. Це рішення покликане підтримати ветеранів війни, забезпечити їм доступ до необхідної допомоги без додаткових фінансових витрат.

Для отримання детальнішої інформації звертайтеся до Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8, тел. 067 530 59 06.