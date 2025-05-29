У Тернополі відбудеться святковий захід до Міжнародного дня захисту дітей

30 травня у Тернополі пройде святковий захід до Міжнародного дня захисту дітей. Він триватиме від 12:00 до 16:00 в парку Тараса Шевченка (а за несприятливих погодних умов – в Українському домі).

Організатори підготували спеціальні інформаційно-розважальні локації, де діти зможуть дізнатися більше про свої права та обов’язки у формі гри та інтерактиву.

У програмі:

правова зона «Знаю свої права» – ігрова станція, де діти дізнаються про Конвенцію ООН про права дитини, навчаться розпізнавати порушення своїх прав та куди звертатися;

локації «Довіра та безпека» – бесіди з фахівцями (психологами, працівниками поліції та соціальними службами) про булінг, безпечний інтернет, довіру до дорослих;

квест-гра, де учасники збиратимуть знання та допомагатимуть вигаданим персонажам захистити їхні права;

виставка дитячих малюнків «Щасливе дитинство».

Також передбачено виступи танцювальних колективів, цікаві конкурси та розваги, розпис пряників, демонстрація пожежного авто і машини патрульної поліції, виступи ростових ляльок, бульбашкове шоу.

Захід відбудеться за сприяння Тернопільської міської ради та координації управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР.