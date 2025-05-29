У Тернополі поліцейські знайомили учнів із навчальними закладами безпекового спрямування

Бути захисником, патріотом, гідним громадянином – це не просто поклик серця, а свідомий вибір, що формується ще у шкільному віці. Саме тому правоохоронці організували профорієнтаційний захід для учнів кількох міських шкіл, під час якого розповіли про навчання у ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України.

Заняття проводили працівники ювенальної превенції, управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області, а також представники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України. Школярам детально розповіли про правила вступу, особливості відбору, навчальні програми, фізичну підготовку, дозвілля, умови проживання, розпорядок дня, участь у спортивних і патріотичних заходах та про сучасні інтерактивні класи.

«Ці навчальні заклади створені спеціально для дітей військовослужбовців, поліцейських, рятувальників та інших працівників сектору безпеки. У ліцеї діти навчаються у 10-11 класах на повному державному забезпеченні», – зазначив начальник кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України Олег Пазен

Ліцеї МВС – це не лише місце здобуття освіти. Це середовище, де формується свідомий громадянин, готовий служити державі. Тут виховують сильних духом людей із високим рівнем патріотизму та громадянської відповідальності.

Начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Олег Добропольський повідомив, що поліцейські протягом року активно працюють з учнями 9-х класів, інформуючи їх про можливості вступу до таких ліцеїв. Випускники таких закладів мають реальні переваги при вступі до вищих навчальних закладів системи МВС.

Важливо підтримувати дітей, чиї батьки боронять Україну. Вони часто потребують додаткової уваги, турботи та впевненості в майбутньому.

Ліцеї МВС чекають на своїх майбутніх вихованців – тих, хто прагне знань, фізичного та морального гарту. Запрошуємо до вступу! Детальніше – на офіційних ресурсах МВС України.