Поліцейські встановлюють обставини конфлікту на проспекті Степана Бандери у Тернополі

Нещодавно в одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому чоловік у стані алкогольного сп’яніння влаштував конфлікт із мешканцями у дворі будинку на проспекті Степана Бандери. Подія сталася 24 травня.

Як з’ясували працівники Тернопільського районного управління поліції, на дитячому майданчику перебувала компанія молодих людей. До них підійшли чоловік і жінка. Між сторонами виник словесний конфлікт, у ході якого чоловік почав нецензурно висловлюватися, поводився агресивно, погрожував предметом, схожим на ніж, а також вчиняв інші дії, що грубо порушували громадський порядок.

Правоохоронці встановили, що порушник – уродженець Молдови 1978 року народження. Він уже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення правопорушень.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Згідно із санкцією статті, порушнику загрожує обмеження волі до п’яти років.

Наразі триває досудове розслідування: поліцейські опитують свідків та інших учасників події, встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.