Нещасний випадок на Тернопільщині: внаслідок загоряння авто загинув 19-річний водій

Надзвичайна подія трапилася в одному із сіл Шумської міської громади 29 травня близько 3:30 ночі

Місцеві жителі вночі помітили на березі ставка припаркований автомобіль марки Renault Megane, охоплене полум’ям. Люди одразу викликали рятувальників та поліцію.

Вогнеборці ліквідували пожежу і після цього в салоні транспортного засобу виявили тіло загиблого молодого чоловіка. За словами друзів загиблого, товариш вирішив тієї ночі порибалити й, скоріш за все, заснув в салоні авто.

На місці події працювали експерти, які встановлять причину пожежі та смерті молодої людини. Ведеться досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.