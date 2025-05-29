Наркоторговця з Хмельниччини викрили гусятинські поліцейські

Зловмисник привозив для «клієнтів» з Гусятина канабіс. Під час збуту його затримали місцеві розшуківці.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку відділення поліції №3 отримали інформацію про те, що з сусідньої області на території Гусятина завозиться наркотичний засіб. Під час відпрацювання було встановлено, що постачанням канабісу займається 20-річний житель Хмельниччини.

Зловмисника затримали під час продажу забороненого товару. За півтора грама дурману фігурант отримав майже півтори тисячі гривень.

За фактом незаконного збуту наркотичних речовин проводиться досудове розслідування. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу.

Оперативники встановлюють походження забороненого товару.