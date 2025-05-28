Житель Бучача поранив знайомого ножем

Під час сварки фігурант схопив ніж і завдав ним поранення 35-річному жителю Бучацької громади. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До співробітників Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні з проникаючим ножовим пораненням доправили 35-річного місцевого жителя.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що тілесне ушкодження потерпілому під час конфлікту завдав 26-річний житель Бучача. Його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ — ніж — вилучено. Що саме стало причиною конфлікту— наразі з’ясовують правоохоронці.

Слідчі поліції оголосили чоловіку підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.