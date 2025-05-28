Тернопільські спортсмени можуть пройти медогляд у новому кабінеті спортивної медицини на базі міської поліклініки

На базі поліклінічного відділу педіатричного підрозділу КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2» відкрито кабінет спортивної медицини, розроблені маршрути медичних оглядів та медична документація. Відтепер мешканці громади, які займаються спортом або фізичною культурою, зможуть пройти необхідні медичні огляди та отримати професійні консультації лікаря спортивної медицини.

Закладом охорони здоров’я внесено зміни до ліцензії на медичну практику, розширено перелік спеціальностей – додано напрямок «Спортивна медицина», і тепер ці послуги надаються за адресою: м. Тернопіль, вул. Юрія Федьковича, 16.

З 26 травня кабінет розпочав проведення медичних оглядів відповідно до затвердженого графіка та електронного запису до лікаря спортивної медицини. Умовою надання безкоштовних послуг лікарем є попередній запис та наявність електронного направлення на консультацію до лікаря спортивної медицини.

Особи старші 18 років, які займаються фізичною культурою та спортом і потребують поглибленого медичного обстеження, можуть звернутися до вузькопрофільних спеціалістів та пройти додаткові обстеження в поліклінічних закладів охорони здоров’я міста. Після цього вони можуть отримати висновок лікаря спортивної медицини за адресою: вул. Юрія Федьковича, 16.