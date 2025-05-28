Тернопільські оперативники встановили причетність уродженки Донеччини до вчинення крадіжки

Зловмисниця, зайшовши до крамниці, побачила на прилавку смартфон. За хвилину чужий гаджет уже лежав у кишені донеччанки.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від жительки обласного центру про те, що на роботі у неї вкрали смартфон. Засіб зв’язку, який потерпіла оцінила у чотири тисячі гривень, зник з прилавка торгового закладу, де заявниця працює продавцем.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку райуправління поліції встановили, що до злочину причетна уродженка Донецької області, котра на даний час проживає в Тернополі. 52-річна зловмисниця у вчиненні злочину зізналася. Повернути крадене не змогла, адже встигла продати чужий смартфон.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.