Тернопільська міська рада оголосила закупівлі 13 квадрокоптерів та 50 безпілотників на суму понад 4,3 млн грн для військових

Тернопільська міська рада продовжує системну допомогу українським захисникам. З метою забезпечення потреб військовослужбовців, які захищають Україну на передовій, оголошено нові закупівлі сучасної розвідувальної техніки.

Зокрема:

п’яти квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквіваленту на суму 1 284 000 грн;

50-ти безпілотних літальних апаратів VYRIY PRO 10 або еквівалентів на суму 1 025 000 грн;

п’яти квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквівалентів на суму 1 284 000 грн;

трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквівалентів на суму 770 400 грн.

Загальна сума закупівлі становить 4 363 400 грн.

Ця техніка забезпечує виконання важливих розвідувальних завдань, сприяє оперативному виявленню ворога та допомагає зберігати життя українських захисників.