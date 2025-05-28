Тернопіль серед претендентів на звання Європейської Зеленої столиці 2027 року

21 травня 2025 року Європейська Комісія оприлюднила перелік міст, які беруть участь у престижному конкурсі European Green Capital Award 2027 («Європейська Зелена столиця») та European Green Leaf Award 2027 («Європейський Зелений листок»). До числа претендентів увійшов і Тернопіль.

У категорії міст із населенням понад 100 000 осіб, що претендують на звання «Європейська Зелена столиця 2027», беруть участь такі міста: Bielsko-Biała (Poland), Чернівці (Україна), Debrecen (Hungary), Хмельницький (Україна), Heilbronn (Germany), Košice (Slovakia), Klagenfurt (Austria), Львів (Україна), Рівне (Україна) та Тернопіль (Україна).

Нагороди Європейської Комісії відзначають зусилля міст, спрямовані на покращення стану довкілля, що водночас позитивно впливає на економіку та якість життя мешканців.

Відбір міст відбувається за результатами технічної оцінки заявок, яку здійснює група незалежних експертів. Оцінювання заявок триватиме до червня 2025 року. За результатами оцінювання буде підготовлено індивідуальні технічні звіти, на підставі яких улітку буде оголошено фіналістів.

Міста-фіналісти будуть запрошені на засідання міжнародного журі, яке відбудеться 1–2 жовтня. Під час зустрічі фіналісти презентують журі свою комунікаційну стратегію та план дій щодо реалізації року Європейської Зеленої столиці або Зеленого листка у разі перемоги.

Місто або міста, які здобудуть звання Європейської Зеленої столиці та Європейського Зеленого листка 2027 року, буде оголошено 2 жовтня 2025 року під час урочистої церемонії нагородження у Вільнюсі (Литва), чинній Європейській Зеленій столиці.

Нагорода «Зелена столиця Європи» доступна для міст з населенням понад 100 тис. мешканців, її переможець отримає 600 тис. євро. Менші міста з населенням від 20 тис. мешканців можуть отримати нагороду «Європейський зелений лист». У цій категорії два міста отримають призи по 200 тисяч євро кожне.

Фінансовий приз підтримає переможні міста у впровадженні ініціатив, спрямованих на покращення їхніх екологічних показників, а також у взаємодії з громадянами.