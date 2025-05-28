На Тернопільщині жінка вбила 4-річного сина

Умисне вбивство власної дитини та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною інкримінували слідчі Чортківського райуправління поліції 31-річній місцевій жительці.

Нагадаємо, що слідчі наприкінці квітня цього року отримали нові докази у кримінальному провадженні щодо смерті чотирирічного хлопчика. Правоохоронці встановили, що смерть дитини настала не лише через злісне невиконання батьківських обов’язків, а й внаслідок умисних дій матері.

Трагедія трапилася ще у червні 2024 року. Про смерть сина – інваліда з дитинства, повідомила матір. Вона розповіла, що залишила дитину без нагляду та їжі на кілька днів, а коли повернулася, хлопчик був уже мертвий.

Судово-медичний експерт встановив, що причина смерті дитини – механічна асфіксія. Окрім цього стало відомо, що хлопчик кілька днів нічого не їв, оскільки в шлунку та кишківнику були відсутні харчові маси та продукти їх травлення.

Зібравши достатньо доказів, які засвідчили причетність фігурантки до злочину, слідчі Чортківського райуправління поліції скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне жінці загрожує довічне ув’язнення. Процесуальне керівництво здійснювала Чортківська окружна прокуратура.