За втручання Бучацької окружної прокуратури електропостачальник повернув до бюджету понад 517 тис грн, переплачених за електроенергію

За позовом Бучацької окружної прокуратури в інтересах держави, рішенням Господарського суду Тернопільської області стягнуто з товариства на користь місцевого бюджету понад 517 тис. гривень.

Прокурором доведено у суді, що між постачальником та КП «Бучацький комбінат комунальних підприємств» укладено додаткові угоди, якими неправомірно збільшено вартість електроенергії.

Відтак відповідач необґрунтовано змінив істотні умови договору, чим порушив вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» та завдав територіальній громаді шкоду на зазначену суму.

На сьогодні рішення суду виконано в повному обсязі, підприємство повернуло до місцевого бюджету неправомірно отримані кошти.