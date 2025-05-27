Тернопільське училище представило колекцію одягу на модному показі в Італії

Дизайнерські сукні, створені учнями та викладачами Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, підкорили європейську сцену.

Колекцію «З Україною в серці» представили на модному показі в Мілані в рамках проєкту «Ти – це сила, яка не знає меж!». Окрім того, учениці І курсу Яна Решітник, Валентина Франківська, а також майстриня виробничого навчання Оля Ониськів виступили на показі у ролі моделей.

Загалом до заходу долучилися десять учасників з України – представників професійно-технічних закладів, які представили свої оригінальні модні колекції, що відображають унікальне поєднання культурної спадщини, технічної майстерності та сміливої сучасної ідентичності. Тернополян на показ запросила авторка проєкту, президентка Національного галузевого партнерства в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» Голда Виноградська.

Дякуємо молодим талановитим дизайнерам за популяризацію української культури та моди на світовому рівні.