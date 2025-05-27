Тернопіль долучився до Національного тижня безбар’єрності

З 19 по 25 травня в Україні вперше відбувся Національний тиждень безбар’єрності – ініціатива, спрямована на формування рівних можливостей та доступного середовища для кожного. Тернопільська громада активно підтримала ініціативу, провівши низку освітніх, інформаційних та творчих заходів.

Зокрема, у бібліотеці-філії №2 для дорослих відбулася майстерка «Тепло в долонях» для людей з інвалідністю від ГО «Виходь назовні». Учасники ліпили фігурки з керапласту та гіпсу, надихалися презентаціями, ділилися емоціями за чаюванням і створювали справжній простір підтримки.

У дитячих бібліотеках школярі читали книги про розмаїття, брали участь у воркшопах і тренінгах з інклюзивної освіти, які провели працівники Центру підтримки студентів ЗУНУ за підтримки Представництва ЄС.

У Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорнова говорили про безбар’єрність у медіа. Студенти обговорювали, як коректно говорити про людей з інвалідністю і чому важливо транслювати цінності інклюзії.

У профтехучилищах та школах міста відбулися уроки про інклюзивність, тренінги й обговорення. Учні вивчали, що таке безбар’єрність у повсякденному житті, як поважати відмінності та бути уважним до потреб інших.

Університет третього віку зібрав слухачів на зустріч про безбар’єрність у міському просторі. Під час заходу говорили не лише про фізичну доступність, а й про важливість змін у суспільній свідомості.

Тиждень довів: безбар’єрність – це не лише про інфраструктуру, це – про повагу, людяність і право кожного бути почутим. Разом формуємо простір, у якому зручно всім.