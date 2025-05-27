Сергій Надал передав захисникам чотири квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal вартістю понад 880 тис. грн

Днями міський голова Сергій Надал передав для військовослужбовців 71-ої окремої єгерської бригади партію квадрокоптерів Mavic.

На звернення військових, в рамках програми «Обороноздатність» придбано та передано чотири квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal загальною вартістю 888 750 грн. Ці дрони відіграють важливу роль у розвідці, коригуванні вогню та підвищенні безпеки наших бійців на передовій.

«Ми продовжуємо підтримувати наших захисників, тому що розуміємо, що кожен такий дрон – це збережені життя і крок до нашої перемоги. Дякую військовим за те, що вони щодня боронять нашу свободу та незалежність. Нехай ці дрони допомагають виконувати бойові завдання. Дякую платникам податків, завдяки яким ми можемо купляти таку необхідну техніку для військових», – підкреслив міський голова Сергій Надал.