Сергій Надал нагородив військовослужбовців Тернопільського зонального відділу ВСП

З нагоди святкування 22-ї річниці з Дня створення Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку міський голова Тернополя Сергій Надал відзначив кращих військовослужбовців за сумлінне виконання службових обов’язків, зразкову військову дисципліну, оперативне розв’язання поставлених завдань та високу патріотичну свідомість.

«Військова служба правопорядку має особливе призначення у структурі Збройних Сил України. Та з початком повномасштабної війни ваша відповідальність стала ще більшою: боротьба з диверсійними групами, дотримання законності та правопорядку, виконання спеціалізованих військових завдань, охорона і безпека міста. Дякую за вашу службу, за мужність, доблесть і успішне виконання бойових завдань. Бажаю всім вам Божого захисту, завжди живими і здоровим повертатися додому. Та всім нам якнайшвидшої перемоги і миру у всій Україні»,- зазначив Сергій Надал.

За проявлений професіоналізм, відданість службі та відповідальність міський голова вручив військовослужбовцям подяки, цінний подарунок та нагородний знак.