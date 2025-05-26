Запрошуємо на виставку про роботу українських полярників і природу Антарктики

У Центрі Науки Тернополя відбулося урочисте відкриття унікальної мандрівної «Україна в Антарктиці: дослідження і незламність». На виставці представлені світлини, які показують унікальну природу крижаного континенту, життя та роботу українських полярників.

Виставка – мандрівна і діятиме в різних локаціях Тернополя до 31 травня:

26 травня – Пластовий центр, вул. Федьковича, 11;

27–30 травня – ТНПУ ім. В. Гнатюка;

31 травня – Наукові пікніки на Театральному майдані.

Виставку можна оглянути щодня від 10:00 до 18:00. Вхід – вільний!

Експозиція організована Національним антарктичним науковим центром спільно з Управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради, Центром науки Тернополя, компанією туристичного спорядження Gorgany. Друзі проекту: виробник сублімованої їжі ЇDLO, Дитячо-юнацький Пластовий центр, профком ТНПУ ім. В. Гнатюка.