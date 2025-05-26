У Тернополі розпочали маркування безбар’єрних маршрутів

Безбар’єрний маршрут у Тернополі, який з’єднає масив «Дружба» із центральною частиною міста, отримав відповідне маркування. Мета такого маркування – показати, що зміни у бік доступності, зручності та гідності для кожного у громаді вже розпочалися.

В першу чергу, були промарковані ті бар’єри та об’єкти, які будуть усунені та покращені при облаштуванні вищезгаданого інклюзивного маршруту в Тернополі. Окрім того, на маршруті безбар’єрності вже розміщено декілька сіті-лайтів.

«Питання створення безбар’єрого середовища на території нашої громади є пріоритетним у діяльності як Тернопільської міської ради, так і міського голови Сергія Надала, – зазначив секретар міської ради Ігор Гірчак. – Наразі ми працюємо над створенням одного із інклюзивних маршрутів в місті Тернополі. Його мета – побудувати безбар’єрне середовище, щоб маломобільні групи населення могли безперешкодно дістатися з масиву «Дружби» до центральної частини міста у своїх особистих цілях: для відпочинку, отримання адмінпослуг чи вирішення інших справ».

До ініціативи щодо маркування маршруту доєднався й амбасадор проєкту – ветеран війни Любомир Перожак.

«Безбар’єрні середовища мають бути створені у кожному населеному пункті країни, щоб ветеранам на кріслах колісних, людям з інвалідністю, батькам із дітьми у візочках та людям похилого віку було комфортніше пересуватися з одного місця в інше – у будь-яку точку на карті, куди їм потрібно», – наголошує Любомир Перожак.

У процесі реалізації проєкту за допомогою маркування жителі та гості міста будуть поінформовані про заплановані та вже впроваджені зміни, адже важливо, щоб усі були обізнаними та дотичними до впровадження безбар’єрності.

Довідково. «Рух без бар’єрів» – флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій втілюється в межах ініціативи першої леді Олена Зеленська «Без бар’єрів» та охоплює 14 пілотних громад, де створюються безбар’єрні маршрути. На сьогодні це – Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня.