Спортивна спільнота Тернополя передала автомобіль для потреб військовослужбовців

Спортивна галузь Тернопільської громади продовжує підтримувати наших захисників, надаючи необхідну допомогу для зміцнення обороноздатності України.

Днями для потреб однієї з бригад Сил спеціальних операцій передано автомобіль Ford Galaxy, який буде обладнано для забезпечення ротації та евакуації військовослужбовців. Автомобіль придбано за кошти працівників спортивних закладів, установ і управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради.

Додамо, це вже третій транспортний засіб, який спортивна спільнота міста передає на фронт. Окрім цього, працівники галузі постійно долучаються до збору й закупівлі інших необхідних речей для військових: продуктів харчування, медикаментів, військових аптечок, засобів гігієни, одягу, FPV-дронів тощо.

Щира вдячність усім, хто своєю працею, коштами й турботою підтримує наших воїнів. Разом ми демонструємо справжню єдність, незламність духу та віру в перемогу України.